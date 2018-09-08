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События недели: пожары в Цхинвале и День знаний в Южной Осетии
Sputnik Южная Осетия
38 минут назад
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Фото:
Sputnik Южная Осетия
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