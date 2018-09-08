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События недели: пожары в Цхинвале и День знаний в Южной Осетии
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Порошенко закапывает улики по убийству Захарченко
Порошенко закапывает улики по убийству Захарченко

События недели: пожары в Цхинвале и День знаний в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 38 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
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