«Тихие» бомбардировщики прибыли в Челябинск

Истребители-бомбардировщики Су-34 приземлились на челябинском военном аэродроме Шагол, сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.

Три самолёта прибыли на Южный Урал из Липецкой области , где лётчики проходили переобучение для использования новой техники. По данным ЦВО, уровень шума, производимого Су-34, в два раза ниже, чем у его предшественников Су-24, на полёты которых периодически жалуются горожане.

Добавим, что многоцелевые Су-34 предназначены для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника, лётчики могут выполнять боевые задачи днем и ночью при любых метеоусловиях. Истребители-бомбардировщики укомплектованы управляемым вооружением класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тысяч км, максимальная скорость — до 1900 км/ч.