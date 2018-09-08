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«Тихие» бомбардировщики прибыли в Челябинск
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«Тихие» бомбардировщики прибыли в Челябинск 

АиФ + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ
Истребители-бомбардировщики Су-34 приземлились на челябинском военном аэродроме Шагол, сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.
Три самолёта прибыли на Южный Урал из Липецкой области, где лётчики проходили переобучение для использования новой техники. По данным ЦВО, уровень шума, производимого Су-34, в два раза ниже, чем у его предшественников Су-24, на полёты которых периодически жалуются горожане.
Добавим, что многоцелевые Су-34 предназначены для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника, лётчики могут выполнять боевые задачи днем и ночью при любых метеоусловиях. Истребители-бомбардировщики укомплектованы управляемым вооружением класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тысяч км, максимальная скорость — до 1900 км/ч.
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