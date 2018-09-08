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Ученые нашли рыбу, которая охотится на птиц: видео
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Ученые нашли рыбу, которая охотится на птиц: видео 

Trendymen 41 минуту назад
Фото: Trendymen
Все знают, что птицы охотятся на рыб, но совсем недавно ученые выснили, что бывает и наоборот. Гигантский тревалли — настоящая головная боль для морских птиц.
Размеры рыбы достигают 170 сантиметров в длину, а вес — 80 килограмм. Обитатель глубины выпрыгивает из воды с огромной скоростью на несколько метров вверх и ловит птиц на лету!
Обычно тревалли охотятся в одиночку, изредка формируя гигантские стаи в несколько тысяч голов. У побережья Индийского и Тихого океана рыбы становятся особенно агрессивны: косяк тревалли может напасть и на рыбу покрупнее.
Еще несколько лет назад охота тревалли на птиц считалась всего лишь рыбацкой легендой. Снять их вживую удалось только недавно.
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