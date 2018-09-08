Ученые нашли рыбу, которая охотится на птиц: видео

Все знают, что птицы охотятся на рыб, но совсем недавно ученые выснили, что бывает и наоборот. Гигантский тревалли — настоящая головная боль для морских птиц.

Размеры рыбы достигают 170 сантиметров в длину, а вес — 80 килограмм. Обитатель глубины выпрыгивает из воды с огромной скоростью на несколько метров вверх и ловит птиц на лету!

Обычно тревалли охотятся в одиночку, изредка формируя гигантские стаи в несколько тысяч голов. У побережья Индийского и Тихого океана рыбы становятся особенно агрессивны: косяк тревалли может напасть и на рыбу покрупнее.

Еще несколько лет назад охота тревалли на птиц считалась всего лишь рыбацкой легендой. Снять их вживую удалось только недавно.