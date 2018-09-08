В Белоруссии нашли останки более 40 военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне

МИНСК , 8 сентября. / ТАСС /. Белорусские и российские поисковики провели в Могилевской области совместные полевые работы на месте боев в годы Великой Отечественной войны, которые вели две стрелковые дивизии. В 1943-1944 годах здесь осуществляли наступление военнослужащие 137-й и 160-й стрелковых дивизий, которые были сформированы соответственно в 1939 и 1940 годах в Горьковской (ныне — Нижегородской) области Российской Федерации

На трех объектах в Чаусском районе работы вели военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил Белоруссии и представители военно-патриотического клуба «Рассвет» из Арзамаса Нижегородская область ). Как сообщила «Белорусская военная газета», в результате совместной работы были обнаружены и извлечены останки 10 военнослужащих Красной Армии, погибших в 1943-1944 годах, и одного участника партизанского движения. Было принято решение перезахоронить останки погибших в братской могиле в Чаусах.

Продолжение поисков

Белорусские военные поисковики также завершили полевые работы в районе деревни Давыдовичи Калинковичского района Гомельской области, основываясь на информации представителей местного военно-исторического клуба «Поиск». По данным обобщенного электронного банка данных «Мемориал» (создан Минобороны РФ), в этих местах в годы Великой Отечественной войны в конце 1943 — начале 1944 года во время Гомельско-Речицкой и Калинковичско-Мозырской наступательных операций погибли воины 69-й Краснознаменной Севской и 75-й гвардейской стрелковых дивизий.

По данным «Белорусской военной газеты», в результате поисковых работ были обнаружены останки 34-х военнослужащих Красной Армии. Вместе с останками жертв были найдены портсигар с надписью «1943 год Центральный фронт Антоненко И. Т.» и орден Александра Невского за номером 4053. Поисковикам удалось установить сведения о некоторых погибших. В частности, найденный портсигар принадлежал младшему сержанту Ивану Трофимовичу Антоненко, который командовал отделением минометной батареи 237-го стрелкового полка 69-й Краснознаменной Севской стрелковой дивизии 65-й армии Белорусского фронта. Установлено, что украинец Антоненко, родившийся в 1901 году в Узбекистане, был призван на военную службу в 1942 году. В 1934 году был награжден медалью «За отвагу», в конце того же года погиб недалеко от деревни Давыдовичи.

Еще одним из погибших является старший лейтенант, командир минометной роты 237-го стрелкового полка Иван Викторенко, которому принадлежит найденный орден Александра Невского. Поисковики установили адрес в Узбекской ССР, по которому до войны проживал офицер. Сейчас белорусские военные пытаются найти родственников погибших в Белоруссии военнослужащих.

Во время нынешнего поискового сезона в Белоруссии планируется осуществить поисковые работы на 80 объектах, где могут быть захоронены останки военнослужащих Красной армии и жертв войны. По данным минобороны республики, с 1995 года военными поисковиками были найдены, извлечены и переданы местным властям для перезахоронения останки около 23 тыс. военнослужащих Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также более сотни участников сопротивления.