Главная прокуратура Грузии рассказала о задержании и экстрадиции Тюрина

Об экстрадиции из Грузии в США 35-летнего москвича Андрея Тюрина объявили ранее в совместном заявлении Секретная служба, ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Его обвиняют в хакерских атаках на крупные финансовые учреждения США с 2012 до середины 2015 года. В числе жертв группы, в которую, по версии американских обвинителей, входил Тюрин, были Fidelity Investments, Dow Jones & Co. и банк JPMorgan Chase. По совокупности обвинений Тюрину грозит до 97 лет тюрьмы.

При этом в Главной прокуратуре Грузии опровергли информацию о задержании вместе с Андреем Тюриным каких-либо еще российских граждан. По словам Аркадия Буха — адвоката другого обвиняемого по данному делу, — в Грузии может находиться еще как минимум один россиянин, задержанный год назад вместе с Тюриным.