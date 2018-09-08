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Главная прокуратура Грузии рассказала о задержании и экстрадиции Тюрина
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Главная прокуратура Грузии рассказала о задержании и экстрадиции Тюрина 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Подозреваемого в киберпреступлениях гражданина России Андрея Тюрина, задержанного в Грузии и экстрадированного в США, требовала выдать также и Россия. Суд счел приемлемым его экстрадицию в обе страны, так что, в соответствии с действующими процедурами, окончательное решение было принято министром юстиции Грузии. Об этом рассказали РИА Новости в Главной прокуратуре Грузии.
Об экстрадиции из Грузии в США 35-летнего москвича Андрея Тюрина объявили ранее в совместном заявлении Секретная служба, ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Его обвиняют в хакерских атаках на крупные финансовые учреждения США с 2012 до середины 2015 года. В числе жертв группы, в которую, по версии американских обвинителей, входил Тюрин, были Fidelity Investments, Dow Jones & Co. и банк JPMorgan Chase. По совокупности обвинений Тюрину грозит до 97 лет тюрьмы.
При этом в Главной прокуратуре Грузии опровергли информацию о задержании вместе с Андреем Тюриным каких-либо еще российских граждан. По словам Аркадия Буха — адвоката другого обвиняемого по данному делу, — в Грузии может находиться еще как минимум один россиянин, задержанный год назад вместе с Тюриным.
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