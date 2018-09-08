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А это Челябинск… Или нет? Тест от АиФ
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А это Челябинск… Или нет? Тест от АиФ 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
В 2018 году Челябинск празднует свой 282-й день рождения. Сможете ли вы определить, где были сделаны эти снимки — в областном центре или в другом городе?
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