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А это Челябинск… Или нет? Тест от АиФ
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А это Челябинск… Или нет? Тест от АиФ
АиФ
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ещё 1
1 час назад
Комментарии
Фото:
АиФ
В 2018 году
Челябинск
празднует свой 282-й день рождения. Сможете ли вы определить, где были сделаны эти снимки — в областном центре или в другом городе?
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