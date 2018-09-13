Утверждены итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области подвела итоги выборов депутатов Законодательного собрания региона третьего созыва.

Всего избрано 45 депутатов, в том числе 23 депутата по избирательному округу и 22 — по одномандатным округам, сообщила 12 сентября пресс-служба избиркома.

Всем депутатам направили извещения об избрании. В течение пяти дней они должны принять свой мандат или отказаться от него.