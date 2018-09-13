Утверждены итоги выборов в Законодательное собрание Иркутской области 

Избирательная комиссия Иркутской области подвела итоги выборов депутатов Законодательного собрания региона третьего созыва.
Всего избрано 45 депутатов, в том числе 23 депутата по избирательному округу и 22 — по одномандатным округам, сообщила 12 сентября пресс-служба избиркома.
По партийным спискам от КПРФ прошли Илья Сумароков, Ольга Носенко, Сергей Бренюк, Роман Габов, Андрей Левченко, Анатолий Обухов, Светлана Шевченко, Валерий Хайдуков, Андрей Маслов. По спискам «Единой России» — Сергей Брилка, Сергей Сокол, Александр Вепрев, Артем Лобков, Александр Якубовский, Вадим Семенов, Виктор Шпаков, Ирина Синцова. От ЛДПР — Владимир Жириновский, Дмитрий Тютрин, Олег Попов, Георгий Любенков. От «Справедливой России» — Лариса Егорова и Александр Гаськов.
По одномандатным округам в областной парламент прошли Нина Чекотова (округ №1), Александр Битаров (округ №2), Антон Красноштанов (округ №3), Антон Романов (округ №4), Виктор Кондрашов (округ №5), Иван Крывовязый (округ №6), Евгений Сарсенбаев (округ №7), Александр Белов (округ №8), Андрей Андреев (округ №9), Светлана Петрук (округ №10), Евгений Бекуров (округ №11), Тимур Сагдеев (округ №12), Галина Кудрявцева (округ №13), Павел Сумароков (округ №14), Виктор Побойкин (округ №15), Ольга Безродных (округ №16), Денис Шершнев (округ №17), Наталья Дикусарова (округ №18), Магомед Курбайлов (округ №19), Виталий Перетолчин (округ №20), Николай Труфанов (округ №21), Кузьма Алдаров (округ №22).
Всем депутатам направили извещения об избрании. В течение пяти дней они должны принять свой мандат или отказаться от него.