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Экстрадированного из Грузии в США россиянина не отпустили под залог
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Экстрадированного из Грузии в США россиянина не отпустили под залог 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке отказал экстрадированному из Грузии в США россиянину Андрею Тюрину, подозреваемому в крупной краже клиентских данных, в освобождении под залог, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.
"Суд состоялся в субботу, в освобождении под залог ему было отказано", — сообщил собеседник агентства.
Ранее Секретная служба, ФБР и прокуратура США в совместном заявлении сообщили об экстрадиции из Грузии гражданина России Андрея Тюрина. Грузинские правоохранители задержали 35-летнего москвича по запросу США. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании.
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