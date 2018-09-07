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Правительство одобрило проект постановления о создании правкомиссии по цифровому развитию и IT
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Правительство одобрило проект постановления о создании правкомиссии по цифровому развитию и IT 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Правительство РФ приняло проект постановления о создании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, говорится на сайте правительства.
«Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в решении.
Отмечается, что ранее действовавшие в этой области государственные координационные органы преобразованы в правительственную комиссию по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Решение принято в целях консолидации вопросов развития цифровой экономики, использования информационных технологий, формирования в России информационного общества и электронного правительства.
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