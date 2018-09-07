Нижегородец убил сожительницу и закопал ее тело в подвале

Следствием и судом установлено, что в первых числах июня 2017 года подсудимый в ходе ссоры с сожительницей задушил 42-летнюю потерпевшую. Скрывая преступление, он закопал тело погибшей в подвале съемной квартиры. Впоследствии он переехал в другую съемную квартиру на территории Павлова. Только в январе 2018 года тело погибшей женщины было обнаружено, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело.