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Нижегородец убил сожительницу и закопал ее тело в подвале
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Нижегородец убил сожительницу и закопал ее тело в подвале 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
Следователи Павловского МСО СУ Следственного комитета России по Нижегородской области доказали вину 38-летнего жителя Павловского района в совершении убийства.
Следствием и судом установлено, что в первых числах июня 2017 года подсудимый в ходе ссоры с сожительницей задушил 42-летнюю потерпевшую. Скрывая преступление, он закопал тело погибшей в подвале съемной квартиры. Впоследствии он переехал в другую съемную квартиру на территории Павлова. Только в январе 2018 года тело погибшей женщины было обнаружено, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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