На благоустройство Калининграда направят 186 млн рублей

Программу формирования современной городской среды в Калининграде обсудили в администрации областного центра. Речь шла о благоустройстве дворов и общественных территорий, набережных, скверов и парков. В этом году на эти цели направят 186 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. Работы завершены пока на трёх объектах.

— Я бы сегодня выделил три наиболее проблемных, еженедельно мне будут предоставляться доклады председателем комитета городского хозяйства. Поэтому, каких-либо серьёзных опасений нет. Есть объективные и субъективные причины. Я думаю, что мы с этой задачей справимся.