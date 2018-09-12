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На благоустройство Калининграда направят 186 млн рублей
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На благоустройство Калининграда направят 186 млн рублей 

Вести Калининград + ещё 4 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Программу формирования современной городской среды в Калининграде обсудили в администрации областного центра. Речь шла о благоустройстве дворов и общественных территорий, набережных, скверов и парков. В этом году на эти цели направят 186 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. Работы завершены пока на трёх объектах.
Алексей Силанов, глава администрации Калининграда:
— Я бы сегодня выделил три наиболее проблемных, еженедельно мне будут предоставляться доклады председателем комитета городского хозяйства. Поэтому, каких-либо серьёзных опасений нет. Есть объективные и субъективные причины. Я думаю, что мы с этой задачей справимся.
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