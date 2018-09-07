Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада

Молодой человек сорвался со скалы, делая селфи в национальном парке Йосемити в Калифорнии, США . Об этом сообщает ABC News.

Представители власти не раскрыли подробности гибели туриста, однако уточнили, что им был 18-летний гражданин Израиля Томер Франкфуртер.

Мать погибшего рассказала, что ее сын поскользнулся на краю 250-метрового водопада Невада, когда пытался сфотографироваться на его фоне.

Тело Франкфуртера доставили в Израиль для захоронения.

В мае в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пожелавший сделать селфи турист из Индии упал с вершины водопада. 24-летний Субрат Наг посещал со своими друзьями водопад Гали Гайдар в Корапуте, Индия, и хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности. Однако во время съемки парень поскользнулся и упал с высоты 15 метров.