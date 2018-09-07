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Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада
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Турист сорвался со скалы и погиб во время селфи у водопада 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Молодой человек сорвался со скалы, делая селфи в национальном парке Йосемити в Калифорнии, США. Об этом сообщает ABC News.
Представители власти не раскрыли подробности гибели туриста, однако уточнили, что им был 18-летний гражданин Израиля Томер Франкфуртер.
Мать погибшего рассказала, что ее сын поскользнулся на краю 250-метрового водопада Невада, когда пытался сфотографироваться на его фоне.
Тело Франкфуртера доставили в Израиль для захоронения.
В мае в сети появилось видео, на котором запечатлено, как пожелавший сделать селфи турист из Индии упал с вершины водопада. 24-летний Субрат Наг посещал со своими друзьями водопад Гали Гайдар в Корапуте, Индия, и хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности. Однако во время съемки парень поскользнулся и упал с высоты 15 метров.
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