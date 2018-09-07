Ещё
В Зауралье будут судить предполагаемых убийц пропавшего 17-летнего жителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зауралье будут судить предполагаемых убийц пропавшего 17-летнего жителя 

45.ru 28 минут назад
Фото: 45.ru
Сейчас подозреваемые находятся под стражей
Следователи СУ СКР по Курганской области расследуют дело об исчезновении 17-летнего жителя села Мостовского Варгашинского района.
Вместе с полицейскими им удалось задержать двух подозреваемых — это ранее неоднократно судимые жители села.
— По версии следствия, в ночь с 28 на 29 августа этого года обвиняемые выпили и, договорившись между собой, избили в ходе конфликта несовершеннолетнего односельчанина. Удары они наносили руками и ногами, а также не установленным следствием предметом по телу последнего, от чего потерпевший скончался, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Тело молодого человека обвиняемые вывезли на автомобиле и сокрыли в водоеме близлежащей деревни, считают следователи.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Мужчины находятся под стражей.
45.ru: последние новости
В предстоящие выходные в Зауралье зажгутся «Бардовские костры» В Катайске за убийство на скамью подсудимых отправится житель Далматово Открывайте, газ пришёл: в селе Пески Далматовского района появилось голубое топливо
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советник Захарченко выступил с заявлением204
«Западу пора приготовиться»315
Новый глава ДНР сделал первое заявление29
Окружение Захарченко бежало в Россию164
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети775
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
04:53
«Западу пора приготовиться»
Политика Статьи
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение