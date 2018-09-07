В Зауралье будут судить предполагаемых убийц пропавшего 17-летнего жителя

Сейчас подозреваемые находятся под стражей

Вместе с полицейскими им удалось задержать двух подозреваемых — это ранее неоднократно судимые жители села.

— По версии следствия, в ночь с 28 на 29 августа этого года обвиняемые выпили и, договорившись между собой, избили в ходе конфликта несовершеннолетнего односельчанина. Удары они наносили руками и ногами, а также не установленным следствием предметом по телу последнего, от чего потерпевший скончался, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тело молодого человека обвиняемые вывезли на автомобиле и сокрыли в водоеме близлежащей деревни, считают следователи.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Мужчины находятся под стражей.