Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве темнокожей проститутки на севере столицы

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве девушки на севере столицы, следствие попросит суд об аресте фигуранта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Как рассказала собеседница агентства, 2 сентября у жилого дома на Ленинградском шоссе было обнаружено тело девушки с травмами, характерными для падения с высоты. «В ходе проведения следственных и оперативно розыскных действий следователи установили и задержали мужчину 1989 г. рождения. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и пояснил, что потерпевшая за денежные средства оказывала интимные услуги. После встречи с ней он, не желая расплачиваться, вытолкнул девушку с балкона четвертого этажа», — сказала Ю. Иванова.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве, сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об аресте мужчины.