Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Информация актуальна на 1:45. В аэропортах столицы 7 сентября наблюдаются изменения в расписании. Согласно последним данным, задержано и отменено 23 авиарейса. Данная информация представлена на сайте «Яндекс. Расписания». В результате чего в Домодедово семь вылетов задержано, семь отменено. Во Внуково четыре рейса задерживается и пять отменяется. В московском Шереметьево изменений в расписании не произошло. Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов: ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО