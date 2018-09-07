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Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
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Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Информация актуальна на 1:45.
В аэропортах столицы 7 сентября наблюдаются изменения в расписании. Согласно последним данным, задержано и отменено 23 авиарейса.
Данная информация представлена на сайте «Яндекс. Расписания».
В результате чего в Домодедово семь вылетов задержано, семь отменено. Во Внуково четыре рейса задерживается и пять отменяется. В московском Шереметьево изменений в расписании не произошло.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Вечерняя Москва: последние новости
В Австрии кенгуру нет. Или есть? Круглый стол: «Подпольные целители: реальная помощь или бизнес на простаках» Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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