Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы 

Информация актуальна на 1:45.
В аэропортах столицы 7 сентября наблюдаются изменения в расписании. Согласно последним данным, задержано и отменено 23 авиарейса.
Данная информация представлена на сайте «Яндекс. Расписания».
В результате чего в Домодедово семь вылетов задержано, семь отменено. Во Внуково четыре рейса задерживается и пять отменяется. В московском Шереметьево изменений в расписании не произошло.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО