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Рейс Шанхай — Хельсинки сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира
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Рейс Шанхай — Хельсинки сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира 

ТАСС 22 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Самолет, летевший из Шанхая в Финляндию, совершил экстренную посадку в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».
"Сел самолет, который следовал по маршруту из Шанхая в Хельсинки, из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров для оказания медицинской помощи", — сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел днем, и на данный момент борт вылетел в Финляндию без пассажира, которому стало плохо.
Как уточнил ТАСС источник в авиационной отрасли, борт принадлежит авиакомпании Finnair.
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