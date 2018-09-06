Рейс Шанхай — Хельсинки сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 сентября. / ТАСС /. Самолет, летевший из Шанхая Финляндию , совершил экстренную посадку в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

"Сел самолет, который следовал по маршруту из Шанхая в Хельсинки, из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров для оказания медицинской помощи", — сказал собеседник агентства, добавив, что инцидент произошел днем, и на данный момент борт вылетел в Финляндию без пассажира, которому стало плохо.

Как уточнил ТАСС источник в авиационной отрасли, борт принадлежит авиакомпании Finnair.