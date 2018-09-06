Саперы отчитались о досрочном выполнении годового плана по разминированию территории Ингушетии

Специалисты Южного военного округа досрочно выполнили работы по разминированию территории Ингушетии , запланированные на 2018 год. Ранее стало известно о досрочном выполнении работ в Чечне

В общей сложности инженерные подразделения Южного военного округа разминировали около 1500 гектаров лесных массивов и горной местности на территории двух республик, что составляет более 100% от плана на 2018 год. Первоначально предполагалось, что работы проведут на 1430 гектарах территории.

В результате проведенных работ в обоих регионах удалось обезвредить порядка 5500 тысячи взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Работы проводились четырьмя сводными отрядами разминирования из состава инженерных соединений и воинских частей ЮВО. В разминировании и очистке местности участвуют более 400 военнослужащих, в том числе специалисты о специально обученными собаками, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

В конце августа стало известно о выполнении годового плана по разминированию в Чечне. Там саперы проверили около 1280 гектаров территории, обезвредив более 4200 взрывоопасных предметов.