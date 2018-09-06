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Саперы отчитались о досрочном выполнении годового плана по разминированию территории Ингушетии
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Саперы отчитались о досрочном выполнении годового плана по разминированию территории Ингушетии 

«Это Кавказ» 23 часа назад
Специалисты Южного военного округа досрочно выполнили работы по разминированию территории Ингушетии, запланированные на 2018 год. Ранее стало известно о досрочном выполнении работ в Чечне.
В общей сложности инженерные подразделения Южного военного округа разминировали около 1500 гектаров лесных массивов и горной местности на территории двух республик, что составляет более 100% от плана на 2018 год. Первоначально предполагалось, что работы проведут на 1430 гектарах территории.
В результате проведенных работ в обоих регионах удалось обезвредить порядка 5500 тысячи взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Работы проводились четырьмя сводными отрядами разминирования из состава инженерных соединений и воинских частей ЮВО. В разминировании и очистке местности участвуют более 400 военнослужащих, в том числе специалисты о специально обученными собаками, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
В конце августа стало известно о выполнении годового плана по разминированию в Чечне. Там саперы проверили около 1280 гектаров территории, обезвредив более 4200 взрывоопасных предметов.
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