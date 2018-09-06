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Корабли Новороссийской военной морской базы уничтожили подводную лодку и крылатые ракеты условного противника
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Корабли Новороссийской военной морской базы уничтожили подводную лодку и крылатые ракеты условного противника 

ТК «Звезда» 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В соответствие с планом боевой подготовки экипажи кораблей осуществили ведение противолодочных действий в составе тактической группы в условиях противодействия сил и средств «противника».
Малые противолодочные корабли «Ейск» и «Поворино» Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в ходе зачетного тактического учения отработали уничтожение крылатых ракет условного противника.
В соответствие с планом боевой подготовки экипажи кораблей осуществили ведение противолодочных действий в составе тактической группы в условиях противодействия сил и средств условного противника, во взаимодействии с самолетами Бе-12 морской авиации Черноморского флота обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника, провели стрельбы практическими торпедами и реактивными бомбовыми установками.
Расчеты противовоздушной обороны выполнили задачу по обнаружению низколетящих целей и уничтожению крылатых ракет с использованием зенитного ракетного комплекса «Оса-М».
Плановое зачетное тактическое учение прошло в полигонах боевой подготовки Новороссийской военной морской базы в акватории Черного моря. К нему были привлечены малые противолодочные корабли «Ейск» и «Поворино», подводная лодка «Ростов-на-Дону» и самолеты Бе-12 морской авиации и ПВО Черноморского флота.
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