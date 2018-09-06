Корабли Новороссийской военной морской базы уничтожили подводную лодку и крылатые ракеты условного противника

В соответствие с планом боевой подготовки экипажи кораблей осуществили ведение противолодочных действий в составе тактической группы в условиях противодействия сил и средств «противника».

Малые противолодочные корабли «Ейск» и «Поворино» Новороссийской военной морской базы Черноморского флота в ходе зачетного тактического учения отработали уничтожение крылатых ракет условного противника.

В соответствие с планом боевой подготовки экипажи кораблей осуществили ведение противолодочных действий в составе тактической группы в условиях противодействия сил и средств условного противника, во взаимодействии с самолетами Бе-12 морской авиации Черноморского флота обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника, провели стрельбы практическими торпедами и реактивными бомбовыми установками.

Расчеты противовоздушной обороны выполнили задачу по обнаружению низколетящих целей и уничтожению крылатых ракет с использованием зенитного ракетного комплекса «Оса-М».

Плановое зачетное тактическое учение прошло в полигонах боевой подготовки Новороссийской военной морской базы в акватории Черного моря. К нему были привлечены малые противолодочные корабли «Ейск» и «Поворино», подводная лодка «Ростов-на-Дону» и самолеты Бе-12 морской авиации и ПВО Черноморского флота.