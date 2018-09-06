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В Багратионовске обнаружили тело мужчины с пробитой головой
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В Багратионовске обнаружили тело мужчины с пробитой головой 

Клопс.Ru 35 минут назад
Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Погибшего заметили 6 сентября около 12:00 в Багратионовске, рядом с памятником, установленным в честь сражения при Пройсиш-Эйлау. Мужчина с пробитой головой лежал в канаве, без верхней одежды, уточнил источник.
В региональном СКР сообщили, что на место происшествия выезжал следователь. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Подробности инцидента, а также причину смерти человека в следственном комитете пообещали сообщить позднее.
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