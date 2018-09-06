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Ученые нашли акулу, которая питается водорослями
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Ученые нашли акулу, которая питается водорослями 

Свободная пресса 1 час назад
Американские ученые из Калифорнии в ходе исследования побережья Атлантики и Тихого океана выяснили, что малоголовые рыбы-молоты могут в случае крайней необходимости питаться растительной пищей.
По словам специалистов, эти рыбы жуют придонные водоросли и порой содержимое их желудков на 60% состоит из растений, пишет «ФАН».
Данное открытие позволяет назвать этот вид акул всеядным и по-новому взглянуть на пищевые и экологические взаимодействия морских обитателей.
Новости науки: Обнаружено генетическое сходство акулы и человека
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