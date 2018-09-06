Саперы ЮВО досрочно выполнили годовой план по разминированию территорий Чечни и Ингушетии

ТАСС , 6 сентября. Специалисты Южного военного округа (ЮВО) раньше срока выполнили запланированный на 2018 год объем работ по разминированию территорий Чечни Ингушетии , сообщила пресс-служба округа.

"Инженерные подразделения Южного военного округа разминировали около 1500 га лесных массивов и горной местности на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, что превышает более 100% от плана разминирования на 2018 год. Всего было спланировано проверить в этом году около 1430 га на территории Чечни и Ингушетии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проведенных работ удалось обезвредить около 5,5 тыс. взрывоопасных предметов. «Разминирование территории Чечни и Ингушетии организовано четырьмя сводными отрядами разминирования из состава инженерных соединений и воинских частей ЮВО. В этом году саперы приступили к работе в апреле и продолжат минно— розыскные мероприятия до ноября этого года», — отметили в пресс-службе.

В разминировании и очистке местности участвуют более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. К работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными собаками.

Поясняется, что для разминирования применяются бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун». Опасные работы саперы выполняют в защитных костюмах ОВР-2 «Сокол».

Ранее сообщалось, что саперы в этом году разминировали около 1280 гектаров территории Чечни, обезвредив более 4,2 тыс. взрывоопасных предметов.