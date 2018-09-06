Труп неизвестного мужчины нашли в Тихвинском районе

Местная жительница нашла тело неизвестного мужчины в Тихвинском районе. Погибшим оказался житель Новгородской области

Как стало известно, вечером 5 сентября в деревне Стретилово был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения. Неизвестного обнаружила одна из местных жительниц в частном доме по улице Ленинградской.

Найденное тело человека было покрыто множественными гематомами. Согласно предварительным данным, мужчина являлся жителем Новгородской области.

В настоящее время отсутствует информация, каким образом житель другого региона очутился в частном доме в Тихвинском районе. Расследование предстоит провести представителям местных правоохранительных органов.