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Труп неизвестного мужчины нашли в Тихвинском районе
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Труп неизвестного мужчины нашли в Тихвинском районе 

Ivyborg.ru 13 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Местная жительница нашла тело неизвестного мужчины в Тихвинском районе. Погибшим оказался житель Новгородской области.
Как стало известно, вечером 5 сентября в деревне Стретилово был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения. Неизвестного обнаружила одна из местных жительниц в частном доме по улице Ленинградской.
Найденное тело человека было покрыто множественными гематомами. Согласно предварительным данным, мужчина являлся жителем Новгородской области.
В настоящее время отсутствует информация, каким образом житель другого региона очутился в частном доме в Тихвинском районе. Расследование предстоит провести представителям местных правоохранительных органов.
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