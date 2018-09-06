Лучше в объезд: на трассе в районе Ялты из-за ДТП образовалась пробка

ДТП произошло на Южнобережном шоссе между поселками Никита и Массандра. По информации очевидцев, из-за аварии образовался серьезный автомобильный затор, практически перекрыты оба ряда по направлению из Симферополя в Ялту.

Пока более подробную информацию о происшествии выяснить не удалось. Судя по ресурсу «Яндекс.пробки», скорость проезда в районе места аварии минимальная.

Пробка на Южнобережном шоссе в Ялте 06.09.2018 г