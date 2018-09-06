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Лучше в объезд: на трассе в районе Ялты из-за ДТП образовалась пробка
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Лучше в объезд: на трассе в районе Ялты из-за ДТП образовалась пробка 

РИА Новости Крым + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости Крым. На Южнобережье из-за аварии в районе Массандры движение по ялтинской трассе сильно затруднено. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.
ДТП произошло на Южнобережном шоссе между поселками Никита и Массандра. По информации очевидцев, из-за аварии образовался серьезный автомобильный затор, практически перекрыты оба ряда по направлению из Симферополя в Ялту.
Пока более подробную информацию о происшествии выяснить не удалось. Судя по ресурсу «Яндекс.пробки», скорость проезда в районе места аварии минимальная.
Пробка на Южнобережном шоссе в Ялте 06.09.2018 г
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