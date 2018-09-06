Обвиняемого в заказном убийстве 20-летней давности арестовали в Москве

Юлия Иванова. Обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена, которое произошло в 1997 году, арестовал суд, сообщила старший помощник руководителя ГУ СК по Москве

"Следственными органами ГСУ СК по Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в 1997 году в отношении Роберта Березина", — цитирует Иванову ТАСС

По ее словам, Березин находится под стражей на основании судебного постановления.

Мужчину обвиняют по статье «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму».

Осенью 1997 года, по версии следствия, ему предложили убить московского бизнесмена за вознаграждение. Березин согласился и расстрелял мужчину.

"В тот же день киллер узнал о том, что убил не того человека", — сообщила Иванова.

Днем позже Березин застрелил бизнесмена и скрылся. Его объявили в международный розыск.

29 августа этого года правоохранители задержали Березина и доставили его в столицу.