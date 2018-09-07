Траурная церемония в Ярославле в память о «Локомотиве»

Ярославле проходит траурная церемония в память о разбившейся команде «Локомотива». Люди несут цветы к памятнику «Хоккейное братство» у «Арены-2000» в день памяти «Локомотива».

Сегодня, 7 сентября, исполнилось семь лет со дня трагедии под Ярославлем. В память об этом событии КХЛ и клубы лиги проведут специальную акцию на завтрашних матчах. Сегодня проходят шесть матчей чемпионата КХЛ. Все они начинаются с минуты молчания в память о трагедии под Ярославлем. Также перед играми будет показан видеоролик, посвящённый погибшей команде. По инициативе КХЛ клубы—хозяева матчей выделили на трибунах сектор памяти, в котором будут разложены 44 шарфа ярославского клуба — по количеству погибших 7 сентября 2011 года. Все 12 команд выйдут на лёд со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии.