Программа мероприятий, посвященных памяти погибшей команды «Локомотив»

Як-42 упал почти сразу — возле Туношны. На место происшествия были брошены все силы. Полицейские и спасатели доставали тела до самого утра. Живым из воды достали Александра Галимова . Его госпитализировали с сильными ожогами 80-90% тела. Через пять дней после катастрофы надежды не осталось: Галимов умер. Выжил только инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов

В этот день капитан Иван Ткаченко сделал свой последний благотворительный перевод больным детям.

Седьмой год ярославцы будут оплакивать своих хоккейстов.

Программа памятных мероприятий:

8.30 — 10.30 — литургия в Успенском соборе.10.30 — 11.00 — панихида по погибшим в Успенском соборе.12.00 — 12.15 — панихида на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище, где похоронены большинство игроков. 12.15 — 12.20 — возложение цветов на Леонтьевском кладбище.13.00 — 13.20 — возложение цветов к памятнику «Хоккейное братство» у «Арены-2000».15.50 — 16.30 — мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, где разбился самолет, — панихида, возложение цветов.16.05 — начало велопробега на Советской площади.