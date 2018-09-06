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Программа мероприятий, посвященных памяти погибшей команды «Локомотив»
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Программа мероприятий, посвященных памяти погибшей команды «Локомотив» 

АиФ + ещё 1 48 минут назад
Фото: АиФ
7 сентября в Ярославле — всегда траур. Именно в этот день в 2011 году разбилась вся хоккейная команда «Локомотив» вместе с тренерским составом. Молодые, спортивные, смелые… Они летели на игру с минским «Динамо». Максиму Шувалову было 18 лет, Павлу Снурницыну — 19 лет, Юрию Урычеву — 20.
Як-42 упал почти сразу — возле Туношны. На место происшествия были брошены все силы. Полицейские и спасатели доставали тела до самого утра. Живым из воды достали Александра Галимова. Его госпитализировали с сильными ожогами 80-90% тела. Через пять дней после катастрофы надежды не осталось: Галимов умер. Выжил только инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.
В этот день капитан Иван Ткаченко сделал свой последний благотворительный перевод больным детям.
Седьмой год ярославцы будут оплакивать своих хоккейстов.
Программа памятных мероприятий:
8.30 — 10.30 — литургия в Успенском соборе.10.30 — 11.00 — панихида по погибшим в Успенском соборе.12.00 — 12.15 — панихида на территории мемориального комплекса на Леонтьевском кладбище, где похоронены большинство игроков. 12.15 — 12.20 — возложение цветов на Леонтьевском кладбище.13.00 — 13.20 — возложение цветов к памятнику «Хоккейное братство» у «Арены-2000».15.50 — 16.30 — мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна, где разбился самолет, — панихида, возложение цветов.16.05 — начало велопробега на Советской площади.
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