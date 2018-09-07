Отклонился от курса: теплоход из Самарской области сел на мель в Нижнем Новгороде

Теплоход принадлежит одной из самарских судоходных компаний

В Нижнем Новгороде произошло ЧП с участием сухогрузного теплохода «Окский-44». Судно принадлежит одной из самарских компаний. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

— Теплоход следовал из Самарской области в Нижний Новгород. Утром в среду, 5 сентября, около 5:30 после прохождения под «метромостом» судно отклонилось от своего направления и село на мель недалеко от пункта назначения, — пояснили представители надзорного ведомства.

Сухогрузный теплоход простоял на реке Оке больше суток. Вернуть его на судоходный путь получилось лишь 6 сентября.

Сотрудники местной транспортной прокуратуры уже провели проверку по факту случившегося. По версии следствия, в произошедшем виноват капитан судна, который нарушил правила плавания по внутренним водным путям РФ. В результате происшествия никто не пострадал, сам объект и его груз не были повреждены.

Не так давно также по причине халатности со стороны капитана один из самарских пассажирских теплоходов врезался в причал в Удмуртии. На борту в момент аварии находилось 147 пассажиров, среди них 6 детей, а также 49 человек экипажа.