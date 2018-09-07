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Отклонился от курса: теплоход из Самарской области сел на мель в Нижнем Новгороде
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Отклонился от курса: теплоход из Самарской области сел на мель в Нижнем Новгороде 

63.ru + ещё 4 13 минут назад
Фото: 63.ru
Теплоход принадлежит одной из самарских судоходных компаний
В Нижнем Новгороде произошло ЧП с участием сухогрузного теплохода «Окский-44». Судно принадлежит одной из самарских компаний. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
— Теплоход следовал из Самарской области в Нижний Новгород. Утром в среду, 5 сентября, около 5:30 после прохождения под «метромостом» судно отклонилось от своего направления и село на мель недалеко от пункта назначения, — пояснили представители надзорного ведомства.
Сухогрузный теплоход простоял на реке Оке больше суток. Вернуть его на судоходный путь получилось лишь 6 сентября.
Сотрудники местной транспортной прокуратуры уже провели проверку по факту случившегося. По версии следствия, в произошедшем виноват капитан судна, который нарушил правила плавания по внутренним водным путям РФ. В результате происшествия никто не пострадал, сам объект и его груз не были повреждены.
Не так давно также по причине халатности со стороны капитана один из самарских пассажирских теплоходов врезался в причал в Удмуртии. На борту в момент аварии находилось 147 пассажиров, среди них 6 детей, а также 49 человек экипажа.
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