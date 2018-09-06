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В Волгоградской области мужчина с дочерью утонули во время рыбалки
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В Волгоградской области мужчина с дочерью утонули во время рыбалки 

РИА Новости 50 минут назад
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Четырехлетняя девочка вместе с отцом утонула, перевернувшись в лодке на реке Шексна во время рыбалки в Волгоградской области 5 сентября, следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба областного СУСК РФ.
"Пятого сентября 2018 года… в реке Шексна в районе деревни Потеряево Шекснинского района перевернулась лодка с мужчиной 1986 года рождения и его четырехлетней дочерью во время рыбалки. Мать ребенка в это время находилась на берегу, увидела, как судно перевернулось, и ребенок вместе с мужем утонули…. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что о произошедшем женщина сообщила в полицию, ведутся поиски тел погибших.
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