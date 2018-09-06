Из-за утреннего тумана в аэропорту Храброво задержали вылет и прилет нескольких рейсов

По данным пресс-службы воздушной гавани, отправление самолета Калининград-Анталья было задержано на 45 минут. Также в связи с погодными условиями с опозданием более, чем в полтора часа прибудут два рейса из Москва и один из Минска.