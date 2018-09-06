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Из-за утреннего тумана в аэропорту Храброво задержали вылет и прилет нескольких рейсов
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Из-за утреннего тумана в аэропорту Храброво задержали вылет и прилет нескольких рейсов 

Вести Калининград + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Вести Калининград
По данным пресс-службы воздушной гавани, отправление самолета Калининград-Анталья было задержано на 45 минут. Также в связи с погодными условиями с опозданием более, чем в полтора часа прибудут два рейса из Москва и один из Минска.
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