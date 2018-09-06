Пропавших во время сплава туристов нашли живыми в Шелеховском районе

Двух туристов, которые пропали во время похода-сплава в Слюдянском районе, нашли в 50 км от Шаманки Шелеховского района.

Мужчины находятся в удовлетворительном состоянии и не получили травм, сообщает 6 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области . Оказалось, что во время сплава их резиновая лодка повредилась об один из порогов и плыть на ней они не смогли, поэтому мужчины ждали помощи на берегу. В пресс-службе уточнили, что у них с собой был запас еды. Спасатели доставят туристов в ближайший населенный пункт.

Напомним, мужчины пропали 2 сентября, когда из Анчука в Слюдянском районе начали сплавляться по реке Иркут. Их маршрут пролегал по дикой местности, где по близости нет населенных пунктов, дороги и сотовой связи. Сложность для спасателей заключалась в том, что туристы не зарегистрировали свой маршрут, поэтому спасателям потребовалось время, чтобы обследовать большую территорию и определить их местонахождение.