В Приангарье ищут туристов, пропавших по время сплава по реке Иркут

"Силами сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда ведутся поиски двух мужчин. Родственники туристов, ушедших в поход-сплав по реке Иркут 2 сентября, обратились к спасателям и сообщили, что они не выходят на связь", — говорится в сообщении.

Известно, что туристы отправились в сплав от поселка Анчук Слюдянского района. Группе поисковиков на аэроглиссере предстоит обследовать большую территорию, поскольку сплавщики заранее не заявили о своем маршруте в спасательные службы. Поиск усложняется тем, что в данной местности вдоль берега на протяжении 100 километров нет дорог и населенных пунктов. Пропавших ищут 15 человек и с пятью единицами техники.