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В Приангарье ищут туристов, пропавших по время сплава по реке Иркут
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В Приангарье ищут туристов, пропавших по время сплава по реке Иркут 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. Поиски двух мужчин, отправившихся в сплав по реке Иркут, ведут специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
"Силами сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда ведутся поиски двух мужчин. Родственники туристов, ушедших в поход-сплав по реке Иркут 2 сентября, обратились к спасателям и сообщили, что они не выходят на связь", — говорится в сообщении.
Известно, что туристы отправились в сплав от поселка Анчук Слюдянского района. Группе поисковиков на аэроглиссере предстоит обследовать большую территорию, поскольку сплавщики заранее не заявили о своем маршруте в спасательные службы. Поиск усложняется тем, что в данной местности вдоль берега на протяжении 100 километров нет дорог и населенных пунктов. Пропавших ищут 15 человек и с пятью единицами техники.
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