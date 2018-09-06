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56-летнего нижегородца осудят за убийство в кафе
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56-летнего нижегородца осудят за убийство в кафе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Автозаводский районный суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего нижегородца, обвиняемого в убийстве и покушение на убийство двух и более лиц  Как было установлено следствием, в сентябре 2017 года у мужчины в одном из кафе произошла словесная ссора с двумя ранее ему не знакомыми посетителями заведения.
После этого он вернулся домой, где взял охотничий карабин «Вепрь-308», а затем снова пришел к зданию кафе. Открыв дверь кафе, злоумышленник с порога произвел несколько выстрелов по потерпевшим, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных повреждений один из мужчин скончался в больнице.
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