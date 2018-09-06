56-летнего нижегородца осудят за убийство в кафе

В Автозаводский районный суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего нижегородца, обвиняемого в убийстве и покушение на убийство двух и более лиц Как было установлено следствием, в сентябре 2017 года у мужчины в одном из кафе произошла словесная ссора с двумя ранее ему не знакомыми посетителями заведения.

После этого он вернулся домой, где взял охотничий карабин «Вепрь-308», а затем снова пришел к зданию кафе. Открыв дверь кафе, злоумышленник с порога произвел несколько выстрелов по потерпевшим, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных повреждений один из мужчин скончался в больнице.