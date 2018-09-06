Мужчина избил свою возлюбленную до смерти в Кировском районе

Пьяна ссора двух возлюбленных закончилась убийством одного из них. Инцидент произошел в Кировском районе Ленинградской области

Как стало известно, конфликт между двумя возлюбленными произошел 5 сентября. Что стало причиной конфликта пока не известно. По предварительной информации, между сожителями возник конфликт, на фоне которого мужчина не смог совладать со своими эмоциями. Злоумышленник начал избивать сожительницу кулаками и ногами. От полученных травм 43-летняя женщина скончалась.

Подозреваемого в убийстве задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.