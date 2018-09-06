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Эксперты оценили возможность встретить акулу на пляже
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Эксперты оценили возможность встретить акулу на пляже 

Национальный Туристический Союз 9 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Эксперты предупреждают: туристу может встретиться акула не только в открытом море, но и в водах популярнго многолюдного курорта. Ежегодно на побережье США, Китая, Австралии и Таиланда происходят более 100 случаев нападения акулы на человека, пишет РИА Новости. Профессор-биолог из МГУ отмечает, что обычно большие хищники водятся в Тихом океане и Карибском море. Но, по его словам, и в субтропиках сохраняется вероятность встречи с акулой, то есть в том числе и в Черном море. Чтобы спастись от хищной рыбы, необходимо быстро выйти из воды.
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