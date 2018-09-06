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Задушил и сжёг в подвале: СК завершил расследование убийства в Ледно
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Задушил и сжёг в подвале: СК завершил расследование убийства в Ледно 

РИА 57 35 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области региональный Следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Орла, обвиняемого в по статье «Убийство».
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый 3 февраля 2018 года в пьяном виде приехал в деревню Ледно Урицкого района к своему знакомому, который жил один. Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве. Во время ссоры фигурант уголовного дела задушил своего товарища.
Совершив убийство, мужчина спрятал труп в подвале, где он пролежал четыре месяца. Обвиняемый вернулся на место преступления и решил поджечь подвал, чтобы скрыть следы преступления, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сообщение Задушил и сжёг в подвале: СК завершил расследование убийства в Ледно появились сначала на РИА 57.
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