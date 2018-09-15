Медведев: парад студенчества объединяет тысячи первокурсников из разных регионов России

"Сегодня это грандиозное событие вновь объединит сотни тысяч первокурсников из разных регионов России", — говорится в сообщении.

Праздничные шествия пройдут в 47 городах. Участники парадов произнесут торжественную клятву студента.

Медведев отметил, что первокурсники уже достойно преодолели трудности на вступительных испытаниях учебных заведений, и впереди их ждет увлекательная студенческая пора.

"На этом пути вы обязательно обретёте настоящих друзей и мудрых наставников, которые помогут вам раскрыть все ваши способности", — подчеркнул премьер.

Парад российского студенчества начиная с 2002 года проходит ежегодно в сентябре.