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Медведев: парад студенчества объединяет тысячи первокурсников из разных регионов России
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Медведев: парад студенчества объединяет тысячи первокурсников из разных регионов России 

ТАСС + ещё 25 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветствие участникам XVII Парада российского студенчества. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте правительства.
"Сегодня это грандиозное событие вновь объединит сотни тысяч первокурсников из разных регионов России", — говорится в сообщении.
Праздничные шествия пройдут в 47 городах. Участники парадов произнесут торжественную клятву студента.
Медведев отметил, что первокурсники уже достойно преодолели трудности на вступительных испытаниях учебных заведений, и впереди их ждет увлекательная студенческая пора.
"На этом пути вы обязательно обретёте настоящих друзей и мудрых наставников, которые помогут вам раскрыть все ваши способности", — подчеркнул премьер.
Парад российского студенчества начиная с 2002 года проходит ежегодно в сентябре.
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