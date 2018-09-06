Два туриста пропали во время сплава по реке в Иркутской области

"В Слюдянском районе Иркутской области силами сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда ведутся поиски двоих мужчин. Родственники туристов, ушедших 2 сентября в поход-сплав по реке Иркут, обратились к спасателям и сообщили, что они не выходят на связь", — говорится в сообщении.

Сплав начался от населенного пункта Анчук Слюдянского района. На поиски туристов выдвинулись четыре спасателя на аэроглиссере «Пиранья-4». Группе предстоит обследовать обширную территорию, поскольку туристы не известили спасательные формирования. Всего в поиске пропавших туристов задействованы 15 человек и пять единиц техники.