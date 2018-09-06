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Два туриста пропали во время сплава по реке в Иркутской области
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Два туриста пропали во время сплава по реке в Иркутской области 

ТАСС + ещё 3 11 часов назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
ТАСС, 6 сентября. Спасатели ищут двух туристов, пропавших в Иркутской области во время сплава по реке. Сообщение об этом появилось в четверг на сайте регионального главка МЧС.
"В Слюдянском районе Иркутской области силами сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда ведутся поиски двоих мужчин. Родственники туристов, ушедших 2 сентября в поход-сплав по реке Иркут, обратились к спасателям и сообщили, что они не выходят на связь", — говорится в сообщении.
Сплав начался от населенного пункта Анчук Слюдянского района. На поиски туристов выдвинулись четыре спасателя на аэроглиссере «Пиранья-4». Группе предстоит обследовать обширную территорию, поскольку туристы не известили спасательные формирования. Всего в поиске пропавших туристов задействованы 15 человек и пять единиц техники.
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