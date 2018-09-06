В Ачинске осудят мужчину за зверское покушение на убийство бывшей жены

За покушение на убийство с особой жестокостью в Ачинске будут судить местного жителя.

следственном комитете по Красноярскому краю сообщили, что 37-летний мужчина пытался расправиться с бывшей гражданской женой. В период совместной жизни он совершил в отношении ее маленького сына «насильственные действия сексуального характера». Пара рассталась. Тогда мужчина поджег автомобиль женщины, а затем спланировал убийство.

«В сентябре 2017 года он нанес женщине не менее 37 ударов ножом, однако смерть потерпевшей не наступила по независящим от него обстоятельствам», — сообщили в ведомстве.

Женщине успели вовремя оказать медицинскую помощь, поэтому она осталась жива.

Силовики закончили расследование и направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.