Ещё
Срочно: Второй взрыв произошел рядом с фитнес-центром в Кабуле, где произошел теракт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Второй взрыв произошел рядом с фитнес-центром в Кабуле, где произошел теракт 

ИА Синьхуа 10 часов назад
Кабул, 5 сентября /Синьхуа/ — Второй взрыв произошел рядом с фитнес-центром в Кабуле, где ранее сегодня имел место теракт. Об этом сообщают очевидцы. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" пройдёт в Беларуси 11-14 сентября В столице Монголии пройдет Глобальный женский торговый саммит Мажилис парламента Казахстана одобрил международную Конвенцию о борьбе с терроризмом в гражданской авиации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самойлова эмигрирует из России336
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму17
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой763
США признали конец эпохи однополярного мира11
Актер из Терминатора умер в США
Видео
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение