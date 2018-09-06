Ещё
Более 20 авиарейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 20 авиарейсов отменено и задержано в столичных аэропортах 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Информация актуальна на 00:09.
В столичных воздушных гаванях 6 сентября наблюдаются изменения в расписании.
Так, есть данные, что задержано и отменено 26 рейсов. Информация представлена на сайте «Яндекс. Расписания».
Больше всего изменений наблюдается в расписании в московском Домодедово, где 13 вылетов задержано и шесть отменено. Во Внуково задержано три рейса и один отменен. Кроме того, в Шереметьево задерживается три авиарейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт прокомментировал заявление Великобритании о подозреваемых по делу Скрипалей Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Музыка Шопена и рояли мирового уровня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой691
Главный вор России определился со «свитой»249
Сердючка отказалась выступать в России109
Гибель империи: как в России загибаются технологии148
Раскрыты подробности об «отравителях» Скрипалей73
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение