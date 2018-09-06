Более 20 авиарейсов отменено и задержано в столичных аэропортах 

Информация актуальна на 00:09.
В столичных воздушных гаванях 6 сентября наблюдаются изменения в расписании.
Так, есть данные, что задержано и отменено 26 рейсов. Информация представлена на сайте «Яндекс. Расписания».
Больше всего изменений наблюдается в расписании в московском Домодедово, где 13 вылетов задержано и шесть отменено. Во Внуково задержано три рейса и один отменен. Кроме того, в Шереметьево задерживается три авиарейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО