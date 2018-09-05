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Убившего жену и ее дочь жителя Тульской области приговорили к 19,5 годам
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Убившего жену и ее дочь жителя Тульской области приговорили к 19,5 годам 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 5 сен — РИА Новости. Суд приговорил к 19,5 годам колонии жителя города Узловая Тульской области, обвиняемого в убийстве из ревности 35-летней жены и ее 15-летней дочери, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
Тела женщины и подростка обнаружили 4 сентября 2017 года в квартире на улице 50 лет Октября города Узловая. По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». На следующий день правоохранители задержали подозреваемого — им оказался муж убитой женщины. Он пытался скрыться. По данным СК, выяснилось, что причиной разыгравшейся трагедии стала ревность: следователи установили личность мужчины, с которым погибшая изменяла мужу, а также лиц, которые подтвердили данную связь.
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Также суд взыскал с мужчины моральный вред — 2 миллиона рублей.
Как установило следствие, на почве ревности мужчина несколько раз ударил жену молотком по голове, а потом задушил электрическим проводом. Падчерицу, ставшую свидетельницей убийства, он задушил другим проводом.
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