Убившего жену и ее дочь жителя Тульской области приговорили к 19,5 годам

Тела женщины и подростка обнаружили 4 сентября 2017 года в квартире на улице 50 лет Октября города Узловая. По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц». На следующий день правоохранители задержали подозреваемого — им оказался муж убитой женщины. Он пытался скрыться. По данным СК, выяснилось, что причиной разыгравшейся трагедии стала ревность: следователи установили личность мужчины, с которым погибшая изменяла мужу, а также лиц, которые подтвердили данную связь.

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Также суд взыскал с мужчины моральный вред — 2 миллиона рублей.

Как установило следствие, на почве ревности мужчина несколько раз ударил жену молотком по голове, а потом задушил электрическим проводом. Падчерицу, ставшую свидетельницей убийства, он задушил другим проводом.