Медведев проголосовал на выборах мэра Москвы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отдал свой голос на выборах мэра Москвы на избирательном участке в столичном районе Раменки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на время голосования российского премьера доступ на избирательный участок, расположенный в средней школе номер 1448 на улице Довженко, не был перекрыт или ограничен.

По имеющимся данным, Медведев, как и все избиратели, поставил свою подпись в журнале регистрации избирателей, взял бюллетень и направился в кабинку для голосования.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. Избирательные участки будут открыты до 22.00 мск.