В Выксе обнаружили тело убитого мужчины

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в Выксе 4 сентября. По подозрению в убийстве задержана 43-летняя безработная сожительница погибшего. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

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По версии следствия, между 46-летним мужчиной и его гражданской женой возникла ссора во время совместного распития спиртных напитков. Он начал упрекать сожительницу в многочисленных изменах и несколько раз ударил ее по щеке. В ответ подозреваемая избила мужчину неустановленным пока предметом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Его тело было найдено в квартире одного из домов в микрорайоне Гоголя.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, в Автозаводском районе задержана 36-летняя женщина, зарезавшая ревнивого мужа.