Движение ряда поездов на Казанском направлении МЖД изменится с 13 сентября по 12 октября

Движение ряда пригородных поездов изменится на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 13 сентября по 12 октября 2018 г. в связи с работами по модернизации путей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

«На Казанском направлении проходят масштабные работы по модернизации путей. В частности, будет проводиться капитальный ремонт на перегоне Перово-1-Люберцы-1 и непосредственно на станции Люберцы-1. Поэтому с 13 сентября по 12 октября будет скорректировано расписание Казанского направления. Изменится время отправления и прибытия ряда пригородных поездов», — говорится в сообщении.

Так, в указанный период по рабочим дням будут отменены следующие электрички: №7312 Москва (Казанский вокзал)-Раменское (время отправления по расписанию — 09:30); №7314 Москва (Казанский вокзал)-Раменское (10:00); №7321 Раменское-Москва (Казанский вокзал) (12:00); №7322 Москва (Казанский вокзал)-Раменское (13:00); №6558 Москва (Казанский вокзал)-47 км (13:10); №6555 47 км-Москва (Казанский вокзал) (13:27); №7325 Раменское-Москва (Казанский вокзал) (14:00); №7324 Москва (Казанский вокзал)-Раменское (14:00); №6564 Москва (Казанский вокзал)-47 км (14:30); №6408Р Москва (Казанский вокзал)-Быково (14:47); №6568 Москва (Казанский вокзал)-47 км (14:58); №7327 Раменское-Москва (Казанский вокзал) (15:00); №7326 Москва (Казанский вокзал)-Раменское (15:00); №6569 47 км-Москва (Казанский вокзал) (15:23); №6407Р Быково-Москва (Казанский вокзал) (16:03); №7333 Раменское-Москва (Казанский вокзал) (16:30).

Кроме того, в выходные дни (15, 16, 22, 23, 29, 30 сентября и 6, 7 октября) отменят поезда №6552В Москва (Казанский вокзал)-47 км (12:10); №6558 Москва (Казанский вокзал)-47 км (13:10); №6555 47 км-Москва (Казанский вокзал) (13:27); №6564 Москва (Казанский вокзал)-47 км (14:30); №6568 Москва (Казанский вокзал)-47 км (14:58); №6569 47 км-Москва (Казанский вокзал) (15:23).