В Ярославле посреди дороги нашли мёртвого мужчину: что произошло

Тело лежит уже больше часа

Ярославле посреди дороги прохожие обнаружили труп мужчины. Как нам рассказали очевидцы: тело нашли возле больницы №9 в Брагино.

— Мужчина лежит там больше часа, его даже не накрывают. Скорая уже уехала, полиция тоже. Остался один следователь, — рассказывает очевидец Надежда Сорокина

Мужчине стало плохо

Нам удалось выяснить, что смерть мужчины не связана с криминалом. Ему стало плохо, и он буквально сразу же упал на землю.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле нашли мёртвым мужчину, который ушёл на рыбалку во всём белом.