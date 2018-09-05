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В Ярославле посреди дороги нашли мёртвого мужчину: что произошло
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В Ярославле посреди дороги нашли мёртвого мужчину: что произошло 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Тело лежит уже больше часа
В Ярославле посреди дороги прохожие обнаружили труп мужчины. Как нам рассказали очевидцы: тело нашли возле больницы №9 в Брагино.
— Мужчина лежит там больше часа, его даже не накрывают. Скорая уже уехала, полиция тоже. Остался один следователь, — рассказывает очевидец Надежда Сорокина.
Мужчине стало плохо
Нам удалось выяснить, что смерть мужчины не связана с криминалом. Ему стало плохо, и он буквально сразу же упал на землю.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославле нашли мёртвым мужчину, который ушёл на рыбалку во всём белом.
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