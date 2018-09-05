Госадмтехнадзор: 170 детских площадок установили в Подмосковье с начала года по губернаторской программе

В рамках губернаторской программы по благоустройству дворов в Подмосковье с начала 2018 г. установлено 170 новых детских игровых и спортивных площадок, сообщила журналистам начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

«Ядром дворовой территории является детская игровая или спортивная площадка. В 2018 г. в результате комплексного благоустройства дворов по программе губернатора установлено 170 новых площадок, а до конца года их всего будет установлено 230. Это настоящие детские городки, огромные и многофункциональные», — сказала Т. Витушева.

По ее словам, с 2015 г. в области по губернаторской и муниципальным программам было установлено порядка 5,5 тыс. детских площадок.