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Госадмтехнадзор: 170 детских площадок установили в Подмосковье с начала года по губернаторской программе
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Госадмтехнадзор: 170 детских площадок установили в Подмосковье с начала года по губернаторской программе 

Агентство «Москва» + ещё 15 4 часа назад
Фото: РИАМО
В рамках губернаторской программы по благоустройству дворов в Подмосковье с начала 2018 г. установлено 170 новых детских игровых и спортивных площадок, сообщила журналистам начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
«Ядром дворовой территории является детская игровая или спортивная площадка. В 2018 г. в результате комплексного благоустройства дворов по программе губернатора установлено 170 новых площадок, а до конца года их всего будет установлено 230. Это настоящие детские городки, огромные и многофункциональные», — сказала Т. Витушева.
По ее словам, с 2015 г. в области по губернаторской и муниципальным программам было установлено порядка 5,5 тыс. детских площадок.
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