Ещё
В Мончегорске осудят полицейского за убийство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мончегорске осудят полицейского за убийство 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет «Северпост», в Мончегорске было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Его осудят за убийство.
Инцидент произошел в ночь с 3 на 5 декабря прошлого года. Полицейский выгуливал собаку и поссорился с неизвестным мужчиной. В ходе перепалки сотрудник правоохранительных органов достал нож и двенадцать раз ранил неизвестного. Из-за полученных ранений мужчина скончался. Злоумышленник попытался спрятать тело и оружие.
Личность преступника была установлена в ходе работы следователей и работников уголовного розыска. Мужчину задержали.
Во время обыска квартиры подозреваемого были обнаружены 48 патронов.
Была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, установившая, что злоумышленник был в здравом уме во время совершения преступления.
Материалы уголовного дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторчин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Россия могла бы забрать зону безопасности – Днепр – для обеспечения себя ресурсами в Крыму» Дятловцы ослепли еще до смерти. На Среднем Урале появилась новая версия трагедии Во Владикавказе собирают подписи для Сланова и Албегова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США665
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей49
России готовят новые проблемы из-за Скрипалей88
«Украинские патриоты» выдвинули Максаковой ультиматум19
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге36
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
04:01
Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева
Общество
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
03:27
Трамп прокомментировал сообщения о приказе убить Асада
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение