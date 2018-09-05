В Мончегорске осудят полицейского за убийство

Как пишет «Северпост», в Мончегорске было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Его осудят за убийство.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 5 декабря прошлого года. Полицейский выгуливал собаку и поссорился с неизвестным мужчиной. В ходе перепалки сотрудник правоохранительных органов достал нож и двенадцать раз ранил неизвестного. Из-за полученных ранений мужчина скончался. Злоумышленник попытался спрятать тело и оружие.

Личность преступника была установлена в ходе работы следователей и работников уголовного розыска. Мужчину задержали.

Во время обыска квартиры подозреваемого были обнаружены 48 патронов.

Была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, установившая, что злоумышленник был в здравом уме во время совершения преступления.

Материалы уголовного дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.