Рыба-лопата оказалось первой всеядной акулой

Биологи доказали, что акула малоголовая рыба-молот (она же рыба-лопата, Sphyrna tiburo) может переваривать растительную пищу. Ученые знали, что некоторые акулы, которые обычно считаются хищниками, проглатывают разную еду без разбора, но способны ли они ее усваивать, было неизвестно. Результаты изложены в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Долгое время ученые считали, что абсолютное большинство акул плотоядны, причем в их диете рекордное количество мяса по сравнению с другими земными организмами. Было известно, что некоторые виды проглатывают и растительную пищу, но проглотить и успешно переварить, получив при этом энергию, — не всегда одно и то же. Оказывается, что распространенная в тропических водах рыба-лопата может переключаться на растительную диету.

Ученые уже знали, что малоголовые молот-рыбы поглощают водоросли — желудки некоторых найденных особей были наполнены водными растениями до 62%. Тем не менее, биологи думали, что акула делает это по ошибке, когда пытается пообедать крабами, головоногими и другими мелкими беспозвоночными. «Большинство исследователей предполагало, что это было случайным и не было для акулы полноценной едой, — говорит ведущий автор работы Саманта Ли из Калифорнийского университета в Ирвайне (США). — Я хотела узнать, какую часть водорослей акула способна переварить».

Чтобы выяснить это, ученые поймали несколько акул и кормили их на 10% головоногими и на 90% водорослями, помеченными особым изотопом углерода. Спустя три недели они взвесили рыб, а также измерили концентрацию этого маркера в продуктах их жизнедеятельности и крови. Оказалось, что акулы смогли усвоить около половины питательных веществ из растений. Биологи заключают, что исследователям нужно переосмыслить роль акул в средах обитания с большим количеством водорослей — наиболее распространенного вида прибрежных экосистем на Земле.

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