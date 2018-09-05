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Обнаружена первая всеядная акула
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Обнаружена первая всеядная акула 

Популярная механика 53 минуты назад
Фото: Популярная механика
Долгое время ученые считали, что все акулы без исключения являются плотоядными. Однако как выяснилось теперь, благодаря новому исследованию, одна из самых распространенных акул в мире в действительности является всеядной.
Речь идет о малоголовой молот-рыбе, или акуле-лопате (Sphyrna tiburo), одном из видов рода акул-молотов. Это относительно небольшая акула, встречающаяся прибрежных водах американского континента. Оказывается, малоголовая молот-рыба может питаться как мясом, так и растительной пищей.
То, что акулы-лопаты потребляют много морской травы, было известно и ранее: более 62% содержимого их желудков могут составлять водные растения. Однако ученые полагали, что Sphyrna tiburo съедает растения по ошибке, охотясь за крабами, кальмарами и другими беспозвоночными: специалисты не думали, что акулы способны усваивать такую пищу, получать от нее питательную ценность.
Чтобы узнать, являются ли Sphyrna tiburo всеядными животными, ученые использовали морскую траву из Флоридского залива. В лабораторных условиях каждое растение маркировали особо, добавив в воду специальный изотоп углерода. В эксперименте участвовали пять акул-лопат: животных «посадили на диету», примерно на 90 процентов состоящую из морской травы и на 10% из кальмаров.
По прошествии трех недель, как выяснилось, акулы набрали в весе. Далее исследователи провели серию тестов, чтобы определить, как много растительного материала было переварено и выделено испытуемыми акулами. Как отмечается, было обнаружено высокое содержание химических маркеров в крови и печени испытуемых акул — таким образом, ученые предположили, что питательные вещества морской травы были усвоены животными.
«В итоге мы определили, какие типы пищеварительных ферментов (они используются для расщепления молекул пищи) присутствуют у малоголовых молот-рыб, — объясняет Саманта Ли (Samantha Leigh), ведущий автор работы, порталу Gizmodo. — Различные энзимы расщепляют различные питательные вещества; в целом у хищников наблюдаются очень низкие уровни ферментов, расщепляющих волокна и углеводы. Акулы-лопаты, однако, имеют очень высокие уровни таких энзим!»
Исследователи показали, что малоголовые молот-рыбы переваривают более половины органического материала, обнаруживаемого в морской траве, и установили таким образом, что эти животные являются всеядными. Как отмечают авторы исследования, это первый известный вид акул со «всеядной пищеварительной стратегией».
Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B. Кратко о результатах работы сообщает портал ScienceAlert.
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