Ещё
Рыбаки нашли тело неизвестного мужчины на берегу реки Кубань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рыбаки нашли тело неизвестного мужчины на берегу реки Кубань 

Свободная пресса + ещё 4 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вечером 4 сентября в Краснодаре рыбаки обнаружили на берегу реки Кубань тело неизвестного мужчины.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональные СМИ, согласно предварительной информации, в районе Станкостроительного завода имени Седина местные жители, которые рыбачили на берегу, заметили в воде тело мужчины. По их словам, труп зацепился за дерево.
Рыбака незамедлительно позвонили в полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранители вытащили тело на сушу и осмотрели его. Следов насильственной смерти они не выявили. Предположительно, мужчина умер больше недели назад.
В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Происшествие, последние новости: В Уфе на детской площадке нашли труп 15-летнего подростка
Свободная пресса: последние новости
Крым терпит бедствие, а Москва шлет пошлые памятки Великая авантюра Минэкологии: 4.8 триллиона рублей на воздух У покушения на Асада и убийства Захарченко - один почерк
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия анонсировала историческое событие124
Пассажиров самолета поразила неизвестная болезнь125
«Острый разговор» с Путиным, новый гнев Европы и другие события дня41
Главный вор России определился со «свитой»112
Принято решение по Навальному205
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
01:47
Пассажиров самолета поразила неизвестная болезнь
Происшествия Катастрофы
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение