Рыбаки нашли тело неизвестного мужчины на берегу реки Кубань

Вечером 4 сентября в Краснодаре рыбаки обнаружили на берегу реки Кубань тело неизвестного мужчины.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на региональные СМИ, согласно предварительной информации, в районе Станкостроительного завода имени Седина местные жители, которые рыбачили на берегу, заметили в воде тело мужчины. По их словам, труп зацепился за дерево.

Рыбака незамедлительно позвонили в полицию. Прибывшие на место ЧП правоохранители вытащили тело на сушу и осмотрели его. Следов насильственной смерти они не выявили. Предположительно, мужчина умер больше недели назад.

В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также обстоятельства его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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